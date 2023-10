Nur mit Termin: Zulassungsstelle im Kreishaus wieder geöffnet

Die KFZ-Zulassungsstelle der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises am Europaplatz in Ludwigshafen ist ab sofort wieder für Bürgerinnen und Bürger ausschließlich mit Terminvereinbarung geöffnet. Eine seit Mitte September durchgeführte Test- und Belastungsphase wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Online-Terminbuchung auf der Homepage ist wieder möglich unter folgendem Link: www.rhein-pfalz-kreis.de/verwaltung-region/buergerservice/online-termin/. Es wird darum gebeten, Kontaktanfragen per E-Mail über zulassung@rheinpfalzkreis.de zu stellen. Die Zulassungsstelle arbeitet daran, schnellstmöglich wieder eine telefonische Erreichbarkeit zu etablieren. Die Zulassungs-Außenstellen in Heßheim und Dudenhofen sind weiterhin zu den bekannten Zeiten geöffnet. Die FAQ auf der Homepage wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst und sind unter folgendem Link zu finden: www.rhein-pfalz-kreis.de/stoerung/faq/#accordion-1-3.