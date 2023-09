Gesunde Ernährung hautnah erleben

Auch in diesem Jahr wird der Schifferstadter Obst- und Gemüsetag wieder hunderte von Besuchern am letzten Sonntag im September in die Innenstadt locken. Denn dort sind alle die richtig, die Informationen über gesunde Ernährung, Bewegung, Umwelt und Natur suchen. Am Sonntag, 24. September 2023 wird die Innenstadt wieder zur Flaniermeile und zum Genießertreff.

Mit der beliebten Veranstaltung trifft das Stadtmarketing immer ins Schwarze. „Bunte Wurzeln und Knollen“ lautet das diesjährige Motto, das sich an mehreren Ständen wiederfindet. Ein Podiumsgespräch zum Thema „Energie für Haus und Küche“ mit dem Ernährungsrat und der BürgerINenergie eG verdeutlicht auch in diesem Jahr wieder den informativen Charakter der Veranstaltung. Nach der Erstpräsentation im Jahr 2019 wird auch die historische Gemüseversteigerungsuhr aus dem Jahr 1959 vorgestellt werden und alle Besucherinnen und Besucher können bei mehreren Versteigerungen für den guten Zweck mitbieten.

Ausführliche Informationen zu allen Programmpunkten des Obst- und Gemüsetages gibt es in der Samstagsausgabe, 23. September 2023.