Mehr Sicherheit am Steuer

Schifferstadt. Der Verkehrsalltag ist hektisch geworden und steckt genau deshalb voller Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, seine eigene Leistungsfähigkeit zu kennen und den sicheren Umgang mit dem eigenen Fahrzeug zu fördern. Die Sicherheitsberater für Senioren (SfS) in Schifferstadt laden daher gemeinsam mit der Kreisverkehrswacht Ludwigshafen am Samstag, 7. Oktober, zu einem Fahrsicherheitstraining für erfahrene Menschen am Steuer ein.

Einen ganzen Tag lang nehmen sich die SfS mit dem Vorsitzenden und Geschäftsführer der Kreisverkehrswacht, Dieter Lauerbach, Zeit, um älteren Teilnehmenden am Straßenverkehr Hilfestellungen für das richtige Verhalten im heutigen Straßenverkehr zu geben und Unsicherheiten im Umgang mit dem eigenen Fahrzeug auszumerzen. Unterstützung erfahren die Organisatoren vom Bauunternehmen Heberger, das Räumlichkeit und Fläche auf dem Gelände in der Bahnhofstraße/Robert-Schumann-Straße (ehemals Bepo) zur Umsetzung des Trainingstages zur Verfügung stellt.

Zweigeteilt wird dieser sein. Der Vormittag steht unter dem Leitwort „sicher mobil“. Dahinter verbirgt sich der theoretische Teil der Veranstaltung, der auf dem Programm des Deutschen Verkehrssicherheitsrates aufbaut. Dieter Lauerbach wird dabei über Leistungseinbußen mit zunehmendem Alter, deren Auswirkungen auf die Verkehrsteilnahme und mögliche Kompensationsmöglichkeiten sprechen. Außerdem wird er Änderungen – beispielsweise in der Straßenverkehrsordnung – sowie neue und alte Verkehrszeichen und -regeln vorstellen. Gegen 10.30 Uhr ist eine Pause vorgesehen, in der Kaffee und Kuchen gereicht werden.

Nach der Mittagspause, die individuelle gestaltet wird, folgt gegen 13.30 Uhr die Praxis-Einheit. Diese wird mit dem eigenen Auto absolviert. Geübt wird unter anderem das Einschätzen von Entfernungen, das Rückwärtsfahren im Slalom mit Einparken, die Vollbremsung und der Umgang mit dem Toten Winkel. Auch eine Unfallübung steht auf dem Programm.

Zum vierten Mal wird das Fahrsicherheitstraining in Schifferstadt durch die SfS mit der Kreisverkehrswacht initiiert. Diesmal ist es eingebettet in die Aktionswoche „Gut älter werden in Schifferstadt“, die vom 1. bis 13. Oktober läuft.

Termin

Fahrsicherheitstraining am Samstag, 7. Oktober, Treffpunkt 8.45 Uhr im Casino auf dem Heberger-Gelände (Zufahrt über die Robert-Schumann-Straße). Maximale Teilnehmerzahl: 15. Anmeldung notwendig bis 2. Oktober: SfS Günther Neudeck, Telefon 06235 1285 oder per E-Mail: die_seniorensicherheitsberater@gmx.de