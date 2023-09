Informationsveranstaltung der Deutschen GigaNetz GmbH

Schifferstadt. Schifferstadt soll zukunftsfähig bleiben: Die Stadtverwaltung hat hierzu im August 2023 eine Kooperationsvereinbarung mit der Deutsche GigaNetz GmbH für den Aufbau eines Glasfasernetzes geschlossen (wir berichteten mehrfach). Mit der Vereinbarung werden für die digitale Leistungsfähigkeit vor Ort neue Maßstäbe gesetzt. Denn die Deutsche GigaNetz beabsichtigt einen eigenwirtschaftlichen und flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes im Stadtgebiet. Voraussetzung hierfür: Genügend Bürgerinnen und Bürger entscheiden sich aktiv für einen Glasfaseranschluss.

„Die Digitalisierung ist unaufhaltsam“, sagt Dirk Ebert, Regionaldirektor der Deutschen GigaNetz. „Egal ob Online-Shopping, Fernsehen übers Internet, Home-Office-Schooling oder der digitale Arztbe- such: Unser Alltag wird immer digitaler und das er- fordert schnelles Internet mit ausreichender Band- breite. Glasfaser ist die Zukunft der Telekommunikation, und die Deutsche GigaNetz ist im Glasfaser- markt angetreten, um die Regionen in Deutschland mit einem flächendeckenden Ausbau Schritt für Schritt fit für diesen Weg zu machen.“

Bei dem geplanten Glasfaserausbauprojekt in Schifferstadt beabsichtigt das Unternehmen den Ausbau in Eigenleistung durchzuführen. Gleichzeitig ist damit auch eine entsprechend hohe Nachfrage der Bürgerinnen und Bürger gefragt. Sie müssen sich ebenfalls aktiv für diese Investition in die Zukunft entscheiden. Hierzu plant das Unternehmen eine sogenannte Vorvermarktungsphase im Frühjahr 2024 durchzuführen. In diesem Zeitraum werden die Kundenaufträge gesammelt. Entscheiden sich genügend Haushalte und Unternehmen für einen Glasfaseranschluss, kann auf dieser Basis der Ausbau der Netzinfrastruktur beginnen.

Deutsche GigaNetz startet Vorvermarktung im

Frühjahr 2024

„Sobald das Projekt losgeht, werden wir die Bürgerinnen und Bürger von Schifferstadt umfassend über den Glas- faserausbau informieren“, verspricht Dirk Ebert. „Wir werden Informationsveranstaltungen durchführen, Flyer verteilen und Berater/innen in die Straßen schicken, um alle offenen Fragen zu beantworten.“ Bereits am 27. September 2023 wird es hierzu um 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Jakobus in Schifferstadt eine erste vorgezogene Informationsveranstaltung geben.

Die Beraterinnen und Berater im Auftrag der Deutschen GigaNetz können sich offiziell ausweisen und sind auch durch entsprechende Kleidung erkenntlich. „Bedauerlicherweise lässt sich immer wieder beobachten, dass vor oder während eines Projektes unabgestimmt auch weitere Anbieter im Gebiet unterwegs sind und behaupten, im Auftrag der Stadt zu agieren. Leider können wir das als Unternehmen nicht immer unterbinden“, bedauert Dirk Ebert ergänzend.

Bürgermeisterin Ilona Volk freut sich auf den Ausbau durch die Deutsche GigaNetz. „Die Stadt hat durch die Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen GigaNetz GmbH ein zuverlässiges Experten-Team für den Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes beauftragt. Diese einmalige Chance wollen wir gemeinsam nutzen, um unsere Gemeinschaft bestmöglich auf die digitale Zukunft vorzubereiten. Deshalb appelliere ich an alle Bürgerinnen und Bürger, sich von der Deutschen GigaNetz beraten zu lassen, denn der Glasfaserausbau ist nur möglich, wenn sich genügend Haushalte und Unternehmen für einen Anschluss entscheiden.“

Zusätzliche Informationen folgen

Für die Vorvermarktung durch die Deutsche GigaNetz sind noch einige Vorbereitungen zu treffen. Das Unterneh- men bittet die Einwohnerinnen und Einwohner dahingehend noch um ein wenig Geduld. Sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind, wird das Unternehmen den Start und den Ablauf kommunizieren. Interessierte können sich aber bereits jetzt über die Webpräsenz der Deutschen GigaNetz zum Unternehmen und über die unterschiedlichen Produkte informieren: deutsche-giganetz.de. Auch über den unternehmenseigenen Telefonservice unter der 040 593 6300 sind Beraterinnen und Berater zur Beantwortung von Fragen erreichbar.

Über die Deutsche

GigaNetz GmbH

Die Deutsche GigaNetz GmbH mit Hauptsitz in Hamburg betreibt deutschlandweit den vorwiegend eigenwirtschaftlichen und qualitätsorientierten Glasfasernetzausbau bis in die eigenen vier Wände (FttH – Fiber to the Home). Damit leistet das Unternehmen einen erheblichen Beitrag zur Digitalisierung Deutschlands mit der Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger an der dafür notwendigen Infrastruktur. Mit einem klaren Fokus auf den eigenwirtschaftlichen Ausbau ist es Ziel des Unternehmens, 100 % Glasfaser in den Kommunen zu bauen und dabei vorhandene Infrastrukturen als auch die Förderkulisse ergänzend einzubeziehen. Die Deutsche GigaNetz schafft ein nachhaltiges Qualitätsnetz für die nächsten Generationen durch hochwertige Verlegetechniken und konventionelle Ver- legetiefen, das als Open-Access-Lösung diskriminierungsfrei ist. Mit bis zu 60 % weniger Energieverbrauch im Netzbetrieb gegenüber bisherigen Netzen leistet die Deutsche GigaNetz auch einen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit in den Kommunen. Rheinland- Pfalz bildet für die Deutsche GigaNetz GmbH ein Schwerpunkt des Engagements.