Willkommen in Schifferstadt

Schifferstadt. Knapp 100 Familien kamen am vergangenen Mittwoch, 13.9.23 zum Babyempfang der Stadt Schifferstadt in der Kita Kinderburg. Nach der Begrüßung durch Bürgermeisterin Ilona Volk konnten sich die Eltern an 19 Infoständen beraten lassen. Von der Stadtbücherei, über die Familienpaten Rhein-Pfalz-Kreis und den Kitas und Tagesmüttern bis hin zum Turnverein – für jede Frage und jedes Anliegen war ein passender Ansprechpartner vor Ort.

Es ist kurz nach vier Uhr am Nachmittag – ein bisschen zu spät, aber wie sollte es auch anders sein mit einem Kleinkind und einem Baby? Schnell das Fahrrad abstellen und dann rein – der Babyempfang hat gerade begonnen. Den Kleinen hat sich die Frau mit dem kurzen, dunkelblonden Haar gekonnt mit einem Tuch um den Bauch gewickelt, der Große geht an der Hand. Noch einmal kurz den Schweiß von der Stirn wischen und dann ab ins Getümmel! Denn es ist ganz schön was los in den toll dekorierten Räumen der Kita Kinderburg.

Insgesamt 235 Kinder – 123 Jungen und 112 Mädchen – sind zwischen April 2022 und Juni 2023 geboren worden und wachsen nun in Schifferstadt auf. Viele von ihnen sind heute hier. Die Stadt hat sie eingeladen – zusammen mit einigen Organisationen, die sich mit Themen rund ums Kind beschäftigen. Die haben sich mit Infoflyern, Plakaten und Anschauungsmaterial in den lichtdurchfluteten Räumen der Kinderburg verteilt und stehen den Eltern Rede und Antwort. Gekühlte Getränke und knusprige Laugenstangen sorgen für das leibliche Wohl.

Gerade als sie gehen will, fällt ihr der Stand der Stadtbücherei ins Auge. Ihr dunkelblondes Haar fällt ihr ins Gesicht, als sie neugierig das Buch „Welche Farbe hat ein Kuss?“ aufschlägt. Doch ihre Kinder haben andere Pläne. Ungeduldig zieht der Große an ihrem Arm, der Kleine gibt quietschende Laute von sich. Dann eben ab nach Hause – aber nicht ohne das tolle Knisteröhrchen mit Beißring mit dem Schifferstadter Logo. Das gibt es heute als Geschenk für alle Familien.