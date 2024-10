SWR dreht für Stadt-Land-Quiz Mitspielende gesucht

Am Montag, den 28. Oktober dreht der SWR von 10 bis circa 15 Uhr im Stadtgebiet für eine Folge von „Stadt-Land-Quiz“. In der Ratesendung tritt eine rheinland-pfälzische Gemeinde gegen eine baden-württembergische Gemeinde an.

Dieses Mal heißt es „Gruezi, Schweiz – Schifferstadt gegen Laufenburg“. Moderator Jens Hübschen stellt dazu Quizfragen zu dem beliebten Nachbarland an Passanten. Stadtpaten erhalten eine Sonderaufgabe und dürfen auf die Suche gehen nach einem Bildausschnitt, der irgendwo in der Stadt aufgenommen wurde.

Die beiden Stadtpaten für Schifferstadt sind bereits gefunden. Die ursprünglich aus Schifferstadt stammende Sylvia Pressler vom Schweizer Verein Helvetia in Ludwigshafen sowie der Seniorenbeirat und ehemalige Beigeordnete Peter Kubina gehen für Schifferstadt ins Rennen. Doch es sind auch die Schifferstadter Bürgerinnen und Bürger gefragt.

Am Drehtag wird das TV Team Passanten im Stadtgebiet ansprechen und der Moderator wird Quizfragen rund um das Thema „Schweiz“ stellen.

Die Stadtverwaltung hofft auf begeisterte Mitspielende und drückt die Daumen für einen Sieg für Schifferstadt. Ausgestrahlt wird die Sendung am 30. November 2024 um 18:45 Uhr im SWR Fernsehen.