Glasfaseranschluss für städtische Liegenschaften in Schifferstadt

Um das Glasfasernetz in Schifferstadt privatwirtschaftlich auszubauen, hat die zuständige Verwaltung eine Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen GigaNetz GmbH geschlossen. Für den Erfolg des Infrastrukturprojektes ist die Unterstützung der Stadt von besonderer Bedeutung. Deshalb hat die Verwaltung das Hamburger Telekommunikationsunternehmen jetzt beauftragt, insgesamt 19 Liegenschaften an das schnelle Glasfasernetz anzuschließen. Dazu gehören unter anderem das Rathaus, Schulen, Kindertagesstätten und weitere öffentliche Gebäude. Diese Infrastruktur wird nicht nur die täglichen Abläufe in den Gebäuden selbst optimieren, sondern auch für die lokale Bevölkerung und die ansässigen Unternehmen von großer Bedeutung sein. Schifferstadt setzt mit dem Auftrag ein klares Zeichen für den Ausbau des schnellen Internets.

Gemeinsames

Engagement als Schlüssel zum Erfolg

Damit die Deutsche GigaNetz den Ausbau möglichst eigenwirtschaftlich umsetzen kann, bedarf es des gemeinsamen Engagements aller Bürgerinnen und Bürger sowie der ansässigen Unternehmen in Schifferstadt. Denn: Für den Erfolg des Projekts müssen genügend Haushalte einen Glasfaseranschluss bei der Deutschen GigaNetz bestellen.

Das Glasfasernetz bietet nicht nur eine entscheidende Erweiterung der kommunalen Infrastrukturentwicklung, sondern auch vielfältige Vorteile für die Bevölkerung und Unternehmen. Dazu gehören schnelles Internet, Telefonieren, Fernsehen und Streaming in exzellenter Qualität, reibungslose Videokonferenzen im Homeoffice, Nutzung von Cloud-Diensten, Telemedizin, E-Learning, Steuerung der Haustechnik und vieles mehr.

Hausanschlüsse kostenlos sichern

Privathaushalte und Unternehmen in Schifferstadt haben noch bis zum 16. Dezember 2024 die Möglichkeit, sich für einen eigenen Glasfaseranschluss zu entscheiden. Die Anmeldung bietet die Chance, während der laufenden Bauphase von günstigen Konditionen zu profitieren, da die Deutsche GigaNetz in dieser Zeit die Anschlusskosten übernimmt. Interessierte können sich bei den lokalen Ansprechpartnern oder online über den weiteren Ablauf informieren.

Aktuelle Öffnungszeiten sowie weitere Informationen zum geplanten Ausbau und den Tarifen gibt es auf deutsche- giganetz.de/schifferstadt.

