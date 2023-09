Dorfadel in der nördlichen Vorderpfalz

Schifferstadt. Der Verein für Heimatpflege lädt zusammen mit dem Kultur- und Heimatkreis Dannstadter Höhe und der Ortsgruppe Mutterstadt des Historischen Vereins der Pfalz alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein zum Vortrag „Die Familien von Schifferstadt, Mutterstadt und Dannstadt – Dorfadel und dessen Burgen in der Vorderpfalz“.

Die Ritter von Schifferstadt sind bis heute im Gedächtnis des Ortes präsent: in einer Aufsatzreihe von Georg Sturm, in der Ortschronik „Schifferstadt – Geschichte und Geschichten“ von 1998, mit einer Stammtafel im Buch „Familien und Einwohner in Schifferstadt“, auch in der zum Ortsjubiläum 2017 erschienenen Ortsgeschichte für Kinder und in der Zeitleiste in der Jubiläums-Sonderausgabe des „Schifferstadter Tagblatt“.

In vielen anderen Orten gab es ebenfalls niederadlige Familien, die sich nach dem Dorf benannten. Vor ein paar Jahrzehnten untersuchte eine grundlegende Arbeit eingehend dorfadlige Familien aus der südlichen Vorderpfalz. Nun werden drei dorfadlige Familien aus der nördlichen Vorderpfalz behandelt: von Mutterstadt, von Dannstadt und von Schifferstadt.

Die Familien waren Lehnsmänner eines Fürsten oder Klosters, stellten Burgmannen einer nahen Burg, bestifteten geistliche Einrichtungen, traten selbst dort ein und bekleideten Ämter. Seit der Stauferzeit sind sie belegt, am Ende des Mittelalters erloschen die drei dorfadligen Familien. Sie waren ein nicht unbedeutender Teil mittelalterlichen Lebens in der Region.

Mitunter besaßen sie am Ort eine kleine Burg bzw. ein „festes Haus“ – darüber handeln viele Artikel im Pfälzischen Burgenlexikon. Für Schifferstadt kann der vorsichtige Befund des Burgenlexikons revidiert werden. Bilder von Fundstücken aus der burgähnlichen Anlage in Schifferstadt beschließen den Vortrag.

Referent ist Martin Amgart. Er ist promovierter Historiker und arbeitet am Landesarchiv Speyer. Er war Autor in der Ortschronik 1998 und referierte u.a. zum Schifferstadter Ortsjubiläum 2017.

Info

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 20. September, 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Jakobus statt. Eintritt frei, Spenden willkommen.