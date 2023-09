Einen sauberen Aufschlag hat der Tennisclub Schifferstadt (TCS) bei der Sanierung der Tennishalle hingelegt. In den vergangenen Monaten wurde gnadenlos geackert. Jetzt ist der Verein auf der Zielgeraden. Am 1. Oktober soll der Sieg begossen werden – das Ende eines Mammutprojekts, in dem nicht nur viel Geld, sondern vor allem eigene Tatkraft steckt.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Samstag, 9. September 2023.