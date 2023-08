Streit um Kindesentzug: Erneute Wende vor Gericht?

Bianca Navarro arbeitet seit 1998 am Institut für Rechtsmedizin der Universitätsmedizin Mainz und baut dort die Forensische Ambulanz auf, in der Opfer von häuslicher Gewalt und Missbrauch Hilfe finden.Für Gerichte, Jugendämter und Kinderkliniken ist sie eine wichtige Ansprechpartnerin. So auch im Fall der Familie D. aus Mutterstadt. Die Geschichte der Familie D., deren Kinder für sechs Monate in eine Pflegefamilie kamen, wird auch im Privatfernsehen gezeigt. Der Fall erhält bundesweite Aufmerksamkeit. Am Schluss verfolgen allein sechs Fernseh- und Rundfunkanstalten das Verfahren 2016 am OLG Koblenz, die Diskussion in den sozialen Medien heizt sich auf. Die Eltern fordern damals Schadensersatz für den Kindesentzug und erhalten am Ende 107 000 Euro vom Rhein-Pfalz-Kreis.

Alle Hintergründe zum Justiz-Krimi um eine mutmaßliche Kindesmisshandlung lesen Sie in unserem Hintergrund-Thema in der Ausgabe vom Samstag, 5. August 2023.