Schifferstadt. Vom 15. bis 22. August, veranstalten die Stadtverwaltung Schifferstadt und das Rex-Kino-Center erneut das beliebte Open-Air-Kino im städtischen Stadion. Einlass ist ab 20 Uhr – bei Einbruch der Dunkelheit starten die Kinofilme auf einer großen Leinwand. Für Verpflegung sorgt der MGV 1854 e. V. mit Getränken und kleinen Snacks.

Los geht´s am Dienstag, 15. August mit dem „Alpen Film Festival“. In fünf der besten Abenteuer- und Outdoor-Filme sind die Berge die Hauptdarsteller auf höchsten filmischen Niveau und der Mensch übt sich in Demut. Wie im letzten Jahr besteht das Alpen Film Festival aus fünf Kurzfilmen (ca. 120 Minuten Gesamtspielzeit), mal wild und poetisch, mal erfrischend und aufheiternd, bis hin zu abgründig und schräg. Die Filme sind international hoch ausgezeichnet und die Livemoderation macht den Kinoabend zum Event.

Mittwoch ist Frauenkino-Zeit in Schifferstadt. Am Mittwoch, 16. August läuft die romantische Komödie „Die Unschärferelation der Liebe“: Greta (Caroline Peters) ist laut, impulsiv, spontan und einsam. Ein Schicksal, das sie mit Alexander (Burghart Klaußner) teilt. Doch im Gegensatz zu ihr ist er ruhig, korrekt und liebt seine Routinen. Trotz ihrer vielen Unterschiede beginnt zwischen ihnen eine Liebe, die beide wieder lebendig werden lässt.

Bis zum Einbruch der Dunkelheit begleitet die Schifferstadter Band „MMT“ den Abend und sorgt so für einen stimmungsvollen Einstieg in den Filmabend.

Wo sind unsere Tänzer? Am Donnerstag, 17. August werden tanzbegeisterte Kinofreunde für „Die Rumba-Therapie“ gesucht, die den Einzelgänger Tony dabei begleiten, wenn er sich nach einem Herzinfarkt – und zu Höherem berufen – seiner eigenen Sterblichkeit bewusst wird und seine Tochter Maria kennenlernen will. Die ist Rumba-Lehrerin und so schreibt sich Tony kurzerhand unter falschem Namen für einen ihrer Rumba-Kurse ein. Feurige Rhythmen und französischer Humor garantieren beste Unterhaltung in einer opulenten, tanzbaren Feel-Good-Komödie über das Glück und die Hoffnung auf ein Happy End.

Hoch hinaus geht es am Freitag, 18. August mit dem bekannten Film „Top Gun 2: Maverick“. Tom Cruise begibt sich als Pete Mitchell gemeinsam mit seinem Team auf neue Mission. Dabei muss der Kampfpilot die nächste Generation fit machen für den großen Einsatz. Maverick hat nun alle Hände voll damit zu tun, die besten Alumni der letzten Jahre zu einem Team zu formen, damit der Einsatz nicht zu einem Selbstmordkommando verkommt. Wiedersehen mit Pete „Maverick“ Mitchell nach über 30 Jahren!

Was beim Open-Air-Kino natürlich nicht fehlen darf, ist der neueste Film aus der Eberhofer-Saga: Am Samstag, 19. August geht es für die Filmfans wieder nach Niederkaltenkirchen zum „Rehragout-Rendezvous“. Die Oma (Enzi Fuchs) streikt, Susi regiert und Franz wird degradiert! Chaos pur! Zu allem Übel ist auch noch der Steckenbiller Lenz verschwunden. Zum Glück dauert es aber nicht lange bis eine Krähe ein menschliches Ohr aufgabelt und sich ein eigentlich festgefahrener Vermisstenfall überraschend zu einem verzwickten Mordfall entwickelt… Elfter Fall der Eberhofer-Krimi-Reihe aus der niederbayerischen Provinz.

Endlich: Alle Retro-Spiele-Fans und Junggebliebenen aber auch unsere jüngsten Besucher kommen am Sonntag, 20. August auf ihre Kosten. Bei dem Film „Super Mario Bros. Film“. Der Klempner Mario und sein Bruder Luigi entdecken in einer mysteriösen grünen Röhre ein Portal in eine magische Welt und landen so unbeabsichtigt im Pilz-Königreich der Martial-Arts-technisch erstaunlich kompetenten Prinzessin Peach. Aber die bunte Pilz-Welt sieht sich mit einer großen Gefahr konfrontiert: Der fiese Schildkröten-König Bowser will seine Macht ausweiten und das Königreich zerstören.

Auf Krimitour begeben sich die Besucher am Montag, 21. August mit dem Film „Gesang der Flusskrebse“. In der Romanverfilmung wird die junge Frau Kya aus den Sümpfen in den 1950er Jahren zur Hauptverdächtigen eines Mordfalls. Lange hält sich das hartnäckige Gerücht über das „Marsch-Mädchen“ Kya, das isoliert in den rauen Sumpfgebieten North Carolinas lebt. Doch angezogen von zwei jungen Männern aus der Stadt, öffnet sie sich schließlich einer neuen Welt. Sie gerät dabei schnell ins Visier der Ermittlungen, als Chase Andrews tot aufgefunden wird.

Als krönenden Abschluss des diesjährigen Open-Air-Kino-Sommers wird am Dienstag, 22. August, der Klassiker „Mamma Mia“ gezeigt. Sophie (Amanda Seyfried) und Sky (Dominic Cooper) wollen heiraten, doch vorher möchte die Braut endlich ihren Vater kennenlernen. Sie liest die alten Tagebücher ihrer Mutter Donna (Meryl Streep), die auf der griechischen Insel Kalokairi ein kleines Hotel führt. Drei potentielle Erzeuger findet Sophie dabei heraus. Um festzustellen, wer von den gestandenen Männern nun wirklich ihr Vater ist, lädt Sophie sie einfach alle zu ihrem Ehrentag ein. Allerlei amüsante Verwechslungsspiele nehmen ihren Lauf, längst erloschen geglaubte Gefühle kommen wieder hoch…

Karten für die Filmvorführungen sind ab sofort für elf Euro im Vorverkauf direkt über die Website des Rex-Kino-Centers erhältlich: Open Air – REX-KINO-CENTER Schifferstadt (rex-schifferstadt.de)

Die Veranstaltung wird finanziell unterstützt von der Sparkasse Vorderpfalz, der Vereinigten Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG, der Thüga Energienetze, sowie der Stadtwerke Schifferstadt.

Info

Die Veranstaltung findet auch bei einsetzenden Regen statt. Sollte es jedoch im Vorfeld ununterbrochen regnen und eine Wetterbesserung ist nicht absehbar, erfolgt eine Absage über die Homepage/Facebook. Die Eintrittskarten für eine wegen Regens abgesagte Vorstellung behalten dann Gültigkeit für einen späteren Zeitpunkt (ggfs. auch im Kino). Bitte bringen Sie regengeeignete Kleidung mit. Freie Platzwahl.