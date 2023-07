Das zwanglose Treffen „FAIRplappern“ findet am 3. August um 18:30 Uhr im Weltladen, Kleine Kapellenstraße 4 in Schifferstadt statt. In loser Abfolge lädt das Weltladenteam ein, um über Neuigkeiten im fairen Handel zu informieren.

Jede und Jeder ist herzlich eingeladen. Am nächsten Donnerstag stellt Ulrike Wegerle ihr Label „uma-mode“ vor. Sie zeigt uns ihre wundervollen Schals und Tücher aus Seide und Wolle, die auch gerne gekauft werden dürfen. Ulrike Wegerle, Bekleidungstechnikerin und Modedesignerin, entwirft seit 25 Jahren Tücher und Schals und lässt die Produkte in Indien fertigen. Entstanden ist die Kollektion aus einer Entwicklungszusammenarbeit, durch die Frau Wegerle zwei Jahre in Zentralindien lebte.

Die Kontakte zu fairen Webereien sind über viele Jahre gewachsen. Die finanzielle Förderung der Weber/innen und ihrer Familien stehen genauso wie die Unterstützung eines Waisenhauses in Bhopal neben gutem Design im Fokus ihrer Tätigkeit. Aus Aspekten der Nachhaltigkeit ist die aktuelle Kollektion fast ausschließlich mit Pflanzen- und Naturfarben gefärbt.Selbstverständlich werden nur Garne aus Naturfasern wie lokale Eriseide, Maulbeerseide und Baumwolle verwendet und alle Tücher werden von Hand auf traditionellen Webstühlen gewebt. Der Vortrag bietet interessante Einblicke in den gesamten Herstellungsprozess von der Seidenraupenaufzucht über das Färben mit Pflanzenfarben bis hin zum Weben.