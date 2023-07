Picknickkonzerte am Bahnweiher

Von Freitagabend bis Sonntagvormittag sind am 21. bis 23. Juli alle Picknickbegeisterten ganz herzlich eingeladen, bei Livemusik am Bahnweihergelände ein paar unbeschwerte Stunden zu genießen. Die Stadtverwaltung freut sich, am Freitag und Samstag ab 18 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr attraktive Bands präsentieren zu können.

Anmeldung ist nicht erforderlich und der Eintritt ist frei. Mitzubringen sind gute Laune, Sitzgelegenheiten wie Picknickdecke oder Klappstühle und alle Leckereien und Getränke, die Sie dort genießen möchten. Gerne sorgt das Team der Fischerhütte ebenfalls für das leibliche Wohl der Gäste.

Am Freitag startet um 18 Uhr Heartfelt, für viele bestimmt ein Begriff, da der Frontman Stefan Tränkle aus Schifferstadt kommt. Die Band besteht seit etwa 10 Jahren. Sie spielt sowohl Cover-Songs als auch eigene Lieder. Das Repertoire reicht von den Rolling Stones, Eagles, Johnny Cash, Bruce Springsteen bis hin zu Prince. Es beinhaltet viele rockige, schnelle Nummern, aber auch Balladen oder Singer-Songwriter Stücke.

Am Samstag um 18 Uhr spielt die seit 2005 etabliert Band acoustic & amazing. Ihr Markenkennzeichen ist die Interpretation von ausgewählten Songs aus den Sparten: Rock, Pop, Oldies und Balladen mit 3 Stimmen, 2 akustischen Gitarren und Schlagzeug.

Von Beginn an ist das dynamische Gitarristen- und Sängerduo: Steffen Gottwald und Mario Herrmann Motor und Taktgeber der Band. In dieser Connection werden die ausgefeilt-reduzierten Arrangements nur für 2 Akustikgitarren entwickelt, die kein Keyboard oder andere Instrumente vermissen lassen. Stolz sind die beiden hier besonders auf die gelungene Umsetzung des epochalen Meisterwerks „Music“ von John Miles, was auch im weltweiten youtube-Archiv nicht vergleichbar zu finden ist. Nach langen Jahren als Solo-Artistin hat Sängerin Maren Reinmuth seit 2021 Ihre Rolle als Frontfrau im Zentrum der männlichen Bandkollegen lieben gelernt. Komplettiert wird das Quartett mit Thorsten Post als Schlagzeuger. Üblicherweise begeistert acoustic & amazing mit 3 charaktervollen Einzelstimmen, treibenden Rhythmen und energischen Rock-Riffs das.

Die musikalische Darbietung, basierend auf den akustischen Gitarren, spricht in Verbindung mit dem breit gefächerten Repertoire der Band generationenübergreifend jeden Musikgeschmack an. Aus einem Repertoire von über 100 Songs wird jeweils passend zum Event ein abwechslungsreicher Mix mit viel Gelegenheit zum Mitsingen und Tanzen zusammengestellt. Dabei sind beispielweise auch die Hits von: Toto, Queen, Genesis, Bon Jovi, Tina Turner, Robbie Williams und Nena.

Um 11 Uhr beginnt am Sonntag das letzte Picknickkonzert mit der Blue Bird Big Band

der Städtischen Musikschule Speyer unter der Leitung von Klaus Gehrlein. Die Bigband wurde im Jahr 1992 gegründet. Sie besteht aus rund 25 Musikerinnen und Musiker aus allen Altersstufen; die Jüngsten sind 18, die Ältesten über 80 Jahre alt. Die Musikerinnen und Musiker sind geprägt vom Spaß an der Musik, besonders vom Bigband-Jazz.

Knackige Saxophone, sonore Posaunen, strahlende Trompeten und eine swingende Rhythmusgruppe zeichnen den Sound aus. Das Repertoire reicht von Duke Ellingtons Swing der vierziger Jahre, über Charlie Parker bis hin zu Arrangements zeitgenössischer Komponisten. Liebhaber des Swing kommen ebenso auf ihre Kosten, wie Latin- und Funk-Fans. Solistin Gabi Kipper wird bei diesem Auftritt die Stimme der Blue Bird Big Band sein.

Die Veranstaltung wird von der Sparkasse Vorderpfalz und Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG finanziell unterstützt.