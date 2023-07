„Vor-Tour der Hoffnung“: Rund 120 Sportler treten für krebskranke Kinder in die Pedale

Bald ist es so weit: Die rheinland-pfälzische „Vor-Tour der Hoffnung“ startet am 21. Juli in ihre nunmehr 26. Auflage – und ist dabei zum ersten Mal in der Pfalz unterwegs. Rund 120 Radler treten drei Tage lang für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder in die Pedale und sammeln dabei Spenden. Auch einige bekannte Gesichter, wie etwa Boxweltmeister Sven Ottke oder Fernsehmoderator Martin Seidler, sind mit dabei.

Los geht’s jeden Tag in Bad Dürkheim, angefahren werden verschiedene Orte in der Pfalz und auch im Rhein-Pfalz-Kreis – etwa Mutterstadt und Altrip am 22. Juli oder Fußgönheim und Lambsheim am 23. Juli.

Die „Vor-Tour der Hoffnung“ entwickelte sich aus der Idee zweier Freunde, mit dem Rad zur Aktion „Tour der Hoffnung“ in Gießen anzureisen – daher auch der ungewöhnliche Name.

Heute hat sich diese „Vor-Tour“ fest etabliert und begeistert viele Radler in der Region. Neben dem Spaß steht dabei auch der gute Zweck im Vordergrund, denn für die Tour werden in verschiedenen Aktionen – ob bei der Tour selbst oder bereits vorab – fleißig Spenden gesammelt.

Benefizkonzert für die Tour mit Kult-Melodien

Auch in Schifferstadt wird Geld für die Aktion zusammenkommen: Das Landespolizeiorchester lädt sozusagen als Auftakt für die Tour für Donnerstag, 20. Juli, um 19 Uhr zum Benefizkonzert für die Hilfsaktion ein. Das Publikum kann sich unter anderem auf festlich-opulente Werke wie Robert Jagers Esprit de Corps oder Thomas Doss‘ Romanian Overture freuen, aber auch die kultige Musik der Serie „Mission Impossible“ oder Bryan Adams‘ Klassiker „I Do It For You“ werden zu hören sein. Das Konzert findet in der Aula der Realschule plus in Schifferstadt statt. Einlass ist ab 18 Uhr, der Eintritt kostet im Vorverkauf 15 und an der Abendkasse 18 Euro – und natürlich kommt der Erlös des Abends der „Vor-Tour der Hoffnung“ zugute. Karten für das Benefizkonzert können in den Rathäusern, Kreisbädern und im Kreishaus der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises erworben werden.

Rund 6,5 Millionen Euro seien seit Bestehen der „Vor-Tour der Hoffnung“ an Spenden zusammengekommen, die zu 100 Prozent krebskranken und hilfsbedürftigen Kindern zugutekommen, wie die Organisatoren betonen. So werden mit dem Geld Institutionen und Einrichtungen unterstützt, die sich der Krebsforschung und -Behandlung widmen – oder sich unter anderem für Kinder einsetzen, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen stammen, Gewalt erleben mussten oder deren Eltern an Krebs erkrankt sind.