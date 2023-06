Der talentCAMPus geht mit “StreetArt” in die nächste Runde

Rhein-Pfalz-Kreis. Der talentCAMPus ist ein Angebot für junge Menschen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, bei dem sie in den Sommerferien bei tollen Workshops mitmachen können. Sieentscheiden sich selbst für ihre Teilnahme und für das, was ihnen Spaß macht.

Das diesjährige Sommerangebot im Jugend- und Kulturzentrum Limburgerhof knüpft an das erfolgreiche Konzept des letzten Jahres an und greift die Thematik „StreetArt“ nochmals auf. Ab dem 31.07. geht es los: Das JugendKulturFestival wird in verschiedenen Workshops wie Graffiti, StreetDance, RAP und PoetrySlam, DJ und Veranstaltungstechnik, Straßentheater und Film vorbereitet und findet seinen

Abschluss am 11. und 12.8.23 im Rahmen des „Summer im Park“, Limburgerhof. Der zweite Block startet am 21.08.23 mit dem Ziel das Programm für Jugendliche auf dem Burgunder Platz im Rahmen des „Straßenfestes“, Limburgerhof zu gestalten. Es ist ein kostenfreies Angebot aus dem Programm „Kultur macht stark“, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und ein Kooperationsprojekt zwischen vhs Rhein-Pfalz-Kreis, dem Jugend- und Kulturzentrum Limburgerhof und weiteren Kooperationspartnern.

Infos zur Anmeldung unter: www.vhs-rpk.de und http://jukuz-limburgerhof.de/.