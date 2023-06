Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Videos sind überall in unserem Alltag präsent, Algorithmen in Sozialen Netzwerken bevorzugen sie gegenüber Fotos und reinem Text. Videos zu schauen ist auch nicht anstrengend, wir müssen schließlich nichts lesen, nur zuhören und uns von dem Bewegtbild berieseln lassen. Doch viel zu oft stoßen wir auf Videos, die uns manipulieren wollen. Und das ist schnell passiert, vor allem wenn uns die damit vermittelte Botschaft in unseren Ansichten bestärkt.

Das Recherchenetzwerk „CORRECTIV“ in dieser Woche ein Video geprüft, das chaotische Szenen zeigt: Menschenmassen schwärmen auf eine Flugbahn, Staub fegt durch die Luft, während Soldaten und Militärfahrzeuge die Umgebung säumen. Im Netz heißt es, auf den Aufnahmen seien Nato-Soldaten in der Ukraine zu sehen. Doch das stimmt nicht. Das Video stammt von 2021 – aus Afghanistan.

Auch ein anderes Video machte uns stutzig: Biontech-Gründer Ugur Sahin spricht in ein Mikrofon der Welt. Er sei nicht geimpft, sagt er, und Biontech hätte den Impfstoff nicht selbst entwickelt. Doch das hat Sahin nie gesagt: Mit Künstlicher Intelligenz wurden ihm Worte in den Mund gelegt. Wer nicht genau aufpasst, bemerkt nicht, dass Sahins Lippenbewegungen unnatürlich aussehen und manche Sätze abgehackt wirken.

(CORRECTIV ist gemeinnützig und spendenfinanziert. Die Arbeit wird durch Unterstützerinnen und Unterstützer ermöglicht)