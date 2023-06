„Verrückt, wie nah die Verzweiflung ist….“ Eine einfache Einlassung ist es, die nachdenklich macht. Eine Frau in einem Maisfeld, dreifach aufgenommen, natürlich, mystisch, ergreifend. Auf Bild gebannt wurde sie von Joachim Pfaffmann. Entschleunigung will der geprüfte Fotodesigner erreichen in einer Welt, in der sich alles selbst überholt.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Mittwoch, 14. Juni 2023.