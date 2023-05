Anstieg der Fallzahlen im Jahr 2022

PI Schifferstadt veröffentlicht Kriminalitäts- und Unfallstatstik

Schifferstadt (ots). Nach pandemiebedingten Rückgängen in den Jahren 2020 und 2021 musste im Jahr 2022 ein Anstieg der Fallzahlen (4155 Fälle) verzeichnet werden. Sie befinden sich damit aber weiterhin unter dem vorpandemischen Niveau. Die Aufklärungsquote liegt mit 58,6 Prozent noch immer auf einem sehr hohen Niveau. Trotz des beschriebenen Anstiegs der Fallzahlen liegen diese, mit Ausnahme der Vermögens- und Fälschungsdelikte, in allen Obergruppen noch immer unter dem Niveau des Jahres 2019, welches aufgrund nicht vorhandener pandemischer Einschränkungen bessere Vergleichsmöglichkeiten bietet. Im Jahr 2022 ereigneten sich 1951 Verkehrsunfälle, bei 223 Unfällen mit Verletzten wurden 248 Personen verletzt. Die Gesamtunfallzahlen sind seit 2018 um 6,4%, die Anzahl der Unfälle mit Personenschäden um 10,8% gesunken. Die Aufklärungsquote bei den Verkehrsunfallfluchten liegt bei 41,83%. Hauptunfallursachen sind Abstand (37%) und Wenden/Rückwärtsfahren (24%). Bei Unfällen mit Personenschäden sind es Vorfahrt (29%) und Abstand (14%). Bei 126 Unfällen waren Radfahrende beteiligt, 105 Radfahrende wurden hierbei verletzt. Zur Vorstellung der aufgeführten Statistiken lädt die PI Schifferstadt (Waldspitzweg 2, 67105 Schifferstadt) Pressevertreter für ein Pressegespräch am 30.05.2023, um 14:00 Uhr, ein. Wir bitten um vorherige Anmeldung per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de).