Rhein-Pfalz-Kreis. Am Feiertag 1. Mai 2023 (Tag der Arbeit) ist im Rhein-Pfalz-Kreis lediglich das Kreisbad Heidespaß Maxdorf-Lambsheim geöffnet.

Der Schwimmbereich kann von 10 bis 17:30 Uhr und der Saunabereich von 11 bis 17:30 Uhr besucht werden. Die Kreisbäder in Schifferstadt und Römerberg sowie das Aquabella in Mutterstadt sind an diesem Tag einschließlich der Saunen geschlossen. Nähere Informationen sind unter www.kreisbaeder.de einzusehen.