Kidical Mass am 6. Mai in Schifferstadt

Schifferstadt. Am 6. Mai 2023 steht die 3. Kidical Mass in Schifferstadt bevor. Mit dieser Aktion soll auf die nicht ausreichend gute Verkehrssituation für Kinder und Jugendliche, aber natürlich auch für Fahrradfahrer im allgemeinen (egal wie alt), in Schifferstadt und auch darüber hinaus, hinweisen. In ganz Deutschland finden an diesem Wochenende Kididcal Mass Demonstrationen statt. (https://kinderaufsrad.org/)

Die Organisatoren wollen mit einer Fahrt auf den Straßen durch Schifferstadt auf die Kinder und ihre Bedürfnisse im Straßenverkehr hinweisen. Start ist am Käthe- Kollwitz-Platz um 14 Uhr und Ende ist am Schillerplatz in Schifferstadt.

Bürgermeisterin Ilona Volk hat ihre Teilnahme ebenfalls angekündigt und ein oder mehrere Beigeordnete wollen teilnehmen. Hier können somit die Bürger Ihre Wünsche, Sorgen oder Anregungen direkt los werden.

Teilnehmen können alle Menschen mit einem Fahrrad, gleichgültig ob mit oder ohne Stützräder. Die angemeldete Demonstration wird von der Polizei geschützt und begleitet. Ziel ist es bauliche Maßnahmen zur Verbesserung und Förderung des Radverkehres zu fordern und zu beschleunigen und natürlich auch die kommunale Politik auf die Misstände hinzuweisen.

In Schifferstadt selbst gibt es viele Baustellen was die Verkehrsführung für Kinder und Fahrradfahrer angeht. Teilweise sind die Radwege in einem schlechten Zustand oder ein für Kinder geschützter Verkehrsraum ist nicht vorhanden.

Über die Seite https://kinderaufsrad.org/aktiv-werden/sags-dem-verkehrsminister/#postkarte_gestalten kann man dem Verkehrsminister eine Postkarte zukommen lassen und seine Wünsche oder Unmut mitteilen.