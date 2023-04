Chor der St. Jakobuskirche Schifferstadt auf der BUGA 23 in Mannheim

Schifferstadt/Mannheim. Im Pavillon der Metropolregion Rhein-Neckar gestaltet der Chor am Sonntag, 23. April 2023, um 10:30 Uhr ein musikalisches Morgenlob Während der 178-BUGA-Tage werden verschiedene Partner der Metropolregion sich die Bühne des Pavillons und das Umfeld auf unterschiedlichste Art teilen. Der Rhein-Pfalz-Kreis wird sich gleich in der ersten BUGA-Woche vom 17.- 23. April 2023 (und dann nochmals vom 4.- 10. September 2023) unter dem Titel „Rhein-Pfalz-Kreis: Der Gemüsegarten Vorderpfalz“ präsentieren. Und mit dabei ist der Chor an St. Jakobus Schifferstadt. Auf Einladung des Landrates Clemens Körner, gestalten am Sonntag, 23.04.2023, 10:30 Uhr, die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Dekanatskantor Georg Treuheit und unter Mitwirkung von Barbara Kraus, Gemeindereferentin der Katholischen Kirche in Mannheim ein musikalisch gestaltetes Morgenlob. Die BUGA 23 hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben. Die Teilnehmenden Institutionen und Organisationen spiegeln das in ihren Programmpunkten wider. So stehen beim Morgenlob auch die Schöpfung und unsere Erde im Vordergrund.

Unter anderem singt der Chor von John Rutter „Schau auf die Welt“, den Gesang aus Taizé „Meine Hoffnung und meine Freude“, „Eine handvoll Erde“ von Detlev Jöcker und „Gott mag segnen“ von Rodnez Bambrick. Das Morgenlob lässt ruhig werden und öffnet die Sinne- durch den Lobpreis und den Dank geht man bewusster in den Tag hinein. Ein perfekter Auftakt für Ihren Besuch auf der Bundesgartenschau.