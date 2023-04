Schifferstadt. Am Samstag, den 22. April um 19.30 Uhr lädt der Musikverein 1974 Schifferstadt recht herzlich zum diesjährigen Jahresakonzert in die Aula des Schulzentrums Schifferstadt ein. Unter dem Motto „Schon gehört?“ werden die Orchester das ein oder andere Stück zum Besten geben, was bereits ein Ohrwurm ist oder noch einer werden kann. Neben dem Jugend- und Blasorchester hat auch das Projekt E erstmals Konzertpremiere.

Das Jugendorchester unter der Leitung von Carina Baumann-Laufer hat verschiedene Stücke vorbereitet, die in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. „Serenata for Band“ ist eine lateinamerikanische Beguine mit zarten Musikklängen der 30er/40er Jahre, farbenfrohen Melodien und üppigen Harmonien. Einige bekannte Ohrwürmer kommen in John Williams „Movie Adventures“ vor, unter anderem werden Hitmelodien von Star Wars, Jurassik Park und E.T. zu hören sein. Mit „Remember Me“ aus dem Pixar Animationsfilm Coco bleibt das Jugendorchester in der Filmbranche und bringt dem Publikum mexikanisches Flair von der Ballade bis hin zur flotten Melodie im Mariachi-Stil nahe.

Das nächste Stück „The Avengers“, auch bekannt aus der Film- und Comicwelt, porträtiert die Superhelden und das Drama des Films mit all ihrer Spannung und Energie. Ein aktuellerer und der erfolgreichste Chart-Hit von Panic at the Disco!, „High Hopes”, wird ebenfalls zu hören sein.

Zum ersten Mal schnuppert das neu ins Leben gerufene Projekt E unter der Leitung von Carina Baumann-Laufer Jahreskonzertluft.

Ende letzten Jahres wurde das Projekt für Erwachsene, die Lust haben ein Blasinstrument (wieder) zu erlernen, mit vollem Erfolg ins Leben gerufen, sodass sich ein eigenständiges Orchester bilden konnte. „Rock of Gibraltar“ stellt musikalisch die Küsten Gibraltars mit hohen Kliffen, schwülen Sommern und milden Wintern dar. „Rockig“ geht es im Programm weiter mit „Old Time Rock and Roll“, welches einen sentimentalen Blick auf die Anfänge der Rock ‘n’ Roll Ära nimmt. In diese Zeit passt auch der nächste Ohrwurm „Stand by Me“ von Ben E. King, welcher bereits in den 60ern bekannt war und noch mehr Bekanntheit durch den gleichnamigen Kinofilm erhielt. Auch der Ohrwurm „Surfin‘ USA“ von den Beach Boys wird das Projekt E zum Besten geben, welches das Publikum an die kalifornischen Strände entführen wird.

Auch das Blasorchester unter der Leitung von Patrick Koch hat ein bunt gemischtes Programm vorbereitet. Mit dem UNO-Marsch, welcher in den 60er Jahren für die Vereinten Nationen geschrieben wurde, eröffnet das Blasorchester seinen Part. Eine Komposition voller Energie und Intensität verspricht „The Legend of Maracaibo“, welches die frühen See-Kämpfe vor Spanien thematisiert und mit wiederkehrenden Melodien auch dem Publikum im Ohr bleiben wird.

Der „Man in the Ice“, auch als Ötzi bekannt, ist die Hauptfigur im nächsten Stück, welches anlässlich des gleichnamigen Dokumentarfilms geschrieben wurde um den Mann aus dem Eis musikalisch wieder auferstehen zu lassen. In „Gladiator“ werden einige bekannte und mitreißende Melodien des gleichnamigen Films dargestellt, welcher das Leben des römischen Generals Maximus Decimus Meridius thematisiert.

Zurück in die goldenen 20er geht es mit dem „Golden Swing Time Medley“, welches verschiedene bekannte Swing-Stücke geschickt und mit Leichtigkeit aufgreift. Im gleichen Genre bleibend, wird das Publikum mit „Euro Swing Parade“ auf eine swingende Rundreise durch Europa gehen, welches alle EU-Staaten grüßt, die 2002 den Euro eingeführt haben.

Den Konzerthöhepunkt und gleichzeitig eine Premiere bildet ein gemeinsames Schlussstück von allen drei Orchestern, bei dem das Jugendorchester, das Projekt E und das Blasorchester, einen weiteren bekannten Ohrwurm zum Besten geben werden – mehr wird noch nicht verraten!

Alt und Jung, Groß und Klein sind recht herzlich eingeladen, sich der Ohrwurm-Reise anzuschließen und sich von Klassikern aller Genre und Rubriken mitreißen zu lassen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Zum Verein

Probe des Jugendorchesters: freitags, 18 bis 19.30 Uhr, musikalische Leitung: Carina Baumann-Laufer

Probe des Blasorchesters: mittwochs, 19 bis 21 Uhr, musikalische Leitung: Patrick Koch

Probeort: Vereinsheim des Musikverein 1974 Schifferstadt, Birkenweg 2a, 67105 Schifferstadt

Weitere Informationen: www.mv1974-schifferstadt.de