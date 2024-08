Weitere Arbeiten zur Sanierung der Gasnetzanschlüsse und des Ortsnetzes in der Portheide

Schifferstadt. Um die Versorgungssicherheit unseres Gasnetzes zu gewährleisten, wurde bereits im Juli mit der Sanierung des Ortsnetzes und der Gasnetzanschlüsse in der Portheide in Schifferstadt begonnen. Die Arbeiten werden ab dem 02. August (KW 36) in zwei Bauabschnitten fortgeführt. Begonnen wird bei der Hausnummer 33a und die Arbeiten verlaufen in Richtung der Hausnummer 25. Für die Durchführung der Tiefbauarbeiten ist die Regab GmbH zuständig und die gesamte Dauer der Baumaßnahme beläuft sich auf voraussichtlich acht Wochen.

Im Zuge dieser Maßnahme werden wir uns persönlich mit den betroffenen Kundinnen und Kunden in Verbindung setzen, wobei schon jetzt mitgeteilt werden kann, dass die Zufahrt zu den Grundstückseinfahrten während der Bauzeit gewährleistet wird. Es erfolgt eine halbseitige Straßensperrung und die Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung.

Fragen zu den Sanierungsarbeiten können gerne per Mail an rohrbau-pfalz@thuega-netze.de gesendet werden. Ihr Ansprechpartner von den Thüga Energienetzen ist Mike Nowak.