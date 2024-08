Sparkasse Vorderpfalz: Regionaler Immobilienmarkt und energetisches Sanieren im Fokus

Schifferstadt. Die Sparkasse Vorderpfalz lädt am 11. September 2024 zu einer Informationsveranstaltung rund um den regionalen Immobilienmarkt und die energetische Sanierung ein. Die Veranstaltung findet im Pfarrheim Herz Jesu, Salierstr. 98a, 67115 Schifferstadt, statt und beginnt um 18.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Im Zentrum stehen Schifferstadt und die umliegenden Gemeinden. Der Eintritt ist frei, jedoch ist eine Anmeldung aufgrund begrenzter Platzkapazitäten erforderlich. Interessierte können sich telefonisch unter 0621 5992 2777 oder per E-Mail an immobilien@sparkasse-vorderpfalz.de anmelden.

Begrüßung durch

Bürgermeisterin Ilona Volk und Sparkassenvorstand Oliver Kolb

Zu Beginn der Veranstaltung wird die Bürgermeisterin der Stadt Schifferstadt, Frau Ilona Volk, gemeinsam mit dem Vorstand der Sparkasse Vorderpfalz, Oliver Kolb, ein Grußwort an die Gäste richten. In ihrer Ansprache werden sie die Bedeutung des regionalen Immobilienmarkts und die Herausforderungen der energetischen Sanierung für die lokale Gemeinschaft hervorheben.

Expertenreferate zu

relevanten Themen

Im Anschluss an die Grußworte werden zwei renommierte Experten ihre Fachkenntnisse teilen. Dr. Peter Hettenbach, Gründer des iib-Instituts Schwetzingen, und Axel Härtel, Geschäftsführer des Bau-Prüfverbandes Südwest e.V., werden in ihren Vorträgen tiefgreifende Einblicke in die aktuelle Immobiliensituation in der Region sowie in die Herausforderungen und Chancen der energetischen Sanierung geben. Sie werden praktische Tipps und wertvolle Informationen bereitstellen, die sowohl für Immobilienbesitzer als auch für potenzielle Käufer von großem Nutzen sein werden.

Fokus auf Energetisches Sanieren

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Thema „Energetisches Sanieren“, bei dem die Veranstaltung darauf abzielt, mehr Transparenz und Verständnis zu schaffen. Christopher Schulz, Leiter Immobilienvermittlung der Sparkasse Vorderpfalz, erklärt: „Die Informationsveranstaltung wird Antworten auf Fragen rund um energetische Sanierung liefern, wie zum Beispiel: ‚Welche Maßnahme sollte wann angegangen werden und was muss überhaupt zwingend getan werden?‘ Ziel ist es, den Teilnehmern eine klare Orientierung und praktische Handlungsempfehlungen zu bieten, um sie in die Lage zu versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und einen informativen Abend rund um die Themen ‚Regionaler Immobilienmarkt‘ und ‚Energetisches Sanieren‘.“