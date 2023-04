Vollsperrung Am Meisterschlag

Schifferstadt. Am Montag, 17. April 2023 wird die Straße Am Meisterschlag im Kreuzungsbereich der Friesenstraße und Kiefernweg im Zeitraum zwischen 7:00 und 16:00 Uhr voll gesperrt. Grund für die Sperrung liegt bei der Aufstellung eines Autokranes zum Verheben einer Skulptur für die Kita Entdeckungskiste. Die Zufahrt der Straße Am Meisterschlag, Friesenstraße und Kiefernweg wird für Kraftfahrzeuge bis zur Vollsperrung möglich sein. Fußgängerinnen und Fußgänger können die Arbeitsstelle weiterhin vollständig passieren.