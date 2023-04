Einladung zum Musikschultag

Schifferstadt. Die Musikschule des Rhein-Pfalz-Kreises veranstaltet am 15. April 2023 wieder einen Musikschultag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in der Aula der Realschule plus im Schulzentrum Schifferstadt. Interessierte sind herzlich eingeladen!

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein interessantes Bühnenprogramm: Nach dem Eröffnungskonzert der Notenwichtel und Instrumentalschülern mit „Kinder musizieren für Kinder“, spielt „LimBim-Band meets Saxophon“. Zur Mittagszeit musizieren die Blockflötenklassen mit „Gemeinsam macht´s mehr Spaß“, gefolgt vom Vorsingen des Kinder- und Jugendchors „Juventus Vocalis“ mit den Minis und Maxis. Am Ende des Musikschultages wird die Vielfalt der Musikschule mit der „Bunten Bühne“ vorgestellt.

Weiterhin bietet der Musikschultag viele Angebote zum Mitmachen – so können Eltern und Kinder bei der Rasselbande, den Musikmäusen und Notenwichteln „reinschnuppern“ und Informationen einholen. Auch Instrumente werden vorgestellt und können kennengelernt werden. Bei einem Musikquiz winken den Teilnehmenden schöne Gewinne und für das leibliche Wohl sorgen sich die Mitarbeitenden der Cafeteria. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeikommen!

