Europas größte und aufwendigste Puppenbühne kommt zu einem Gastspiel nach Schifferstadt

Schifferstadt. Der Puppenpalast gastiert am Montag, dem 17. April im Pfarrzentrum St. Jakobus in Schifferstadt. Die Vorstellung beginnt um 16.00 Uhr. Aufgeführt wird das Märchen Rumpelstilzchen der Gebrüder Grimm. Außerdem sind der Kasper, das Krokodil und Carlos der Rabe mit dabei. Das Märchen wird in fünf Akten mit von Hand gefertigten Holzhandpuppen aufgeführt und ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren. Dauer 60 Minuten. Anlässlich des 20 jährigen Jubiläums präsentiert der Puppenspieler Michael Henne eine gigantische Puppenburg mit modernster Ton- und Lichttechnik und vielen Spezialeffekten. Die aufwendigen Kulissen sind Unikate. Nach der Show dürfen sich die Kinder mit den Puppen fotografieren lassen.

Besonders geehrt wurde das Puppentheater in der Vergangenheit für die witzige aber dennoch märchengetreue Spielweise welche auch Erwachsene Kinder begeistert. Das Puppentheater lädt außerdem die Kinder zum Mitmachen ein. Der Puppenspieler Michael Henne ist seit 20 Jahren mit seinem Theater unterwegs und gab in dieser Zeit über 4000 Vorstellungen in ganz Deutschland sowie in Luxembourg und Österreich sowie der Schweiz.

Eintritt 11,50 €, ermäßigt 10,50,- €. Tickets gibt es an der Tageskasse oder im Vorverkauf, zu bestellen unter der Emailadresse HenneShow@gmx.de. Weitere Infos auf der Facebookseite.