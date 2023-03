Matinee zeigt große Bandbreite des Musikvereins

Schifferstadt. Am vergangenen Sonntag präsentierten verschiedene Schüler des Musikverein 1974 Schifferstadt ein bunt gemischtes Matinee-Programm im vereinseigenen Musikheim. Vom Anfänger bis zum erfahrenen Musiker, von Klassik bis Jazz, von Querflöte bis Gitarre, wurde bei der Matinee alles geboten. Dies wollten sich auch viele Zuhörer nicht entgehen lassen, denn der Saal war voll besetzt.

Los ging es mit den Klassen von Pia Darmstädter in Form eines Querflöten-Duos und zwei Querflöten-Quartetten. Das Duo, bestehend aus den ganz jungen Musikerinnen Sophia Lenz und Lucia Poigné, trug, begleitet von ihrer Lehrerin am Klavier, vier kurze Melodien mit schönem Ton sehr intonationssicher dem Publikum vor. Darauf folgte das erste Quartett bestehend aus den Musikerinnen Maja Hofmann, Hannah Magin, Lorena Hamers und Letizia Schröder, was sich unter anderem klassisch-kammermusikalischen Stücken wie „Pachelbel Kanon“ oder „eine kleine Nachtmusik“ bediente und selbstbewusst und präzise präsentierte. Das zweite Quartett begeisterte auf höchstem Niveau, technisch und musikalisch sehr ausgereift mit einem „Scherzo“ von F. Cesarini, gespielt von Livia Laufer, Helen Ohnheiser, Johanna Schmith und Pia Darmstädter.

Zwei modernere Stücke „Besame Mucho“ und „Don‘t You Worry ‚Bout a Thing“ waren von der Klasse Thomas Panzer vom Duo Joshua Brodt am Tenorsaxophon und Toni Farian am Klavier zu hören, die sehr emotional und ausdrucksstark von den beiden Schulfreunden interpretiert wurden.

Obwohl der Lehrer der nächsten Klasse, Stefan Weis, selbst am Sonntag erkrankt war, hinderte das nicht die vier Schülerinnen und Schüler ihr Talent unter Beweis zu stellen. Von Philipp Schmitt und Florentina Laufer, beide am Euphonium, ertönte als schön arrangiertes Duett der sehr bekannte Hit „Lemon Tree“ von Fools Garden. Irina Winter an der Posaune lernt erst seit einem halben Jahr ihr Instrument durch das Projekt E des Musikverein 1974 Schifferstadt, welches Erwachsenen den Wieder- oder Neueinstieg an einem sinfonischen Blasinstrument bietet. Zuerst alleine vor dem Publikum, spielte sie souverän mit Playback „Nice and Easy“, und im Anschluss zusammen mit ihrem Sohn Oskar Winter, auch an der Posaune, „Easy Beat“. Bemerkenswert ist, dass Oskar im Bläserprojekt der Grundschule eigentlich Euphonium lernt, doch parallel dazu auch Posaune. Aus Gewichtsgründen spielt er eine blaue Plastik-Posaune, die so groß wie er selbst ist.

Aus der Klasse von Björn Bein gab Clara Schröder an der Trompete mit Klavierbegleitung ihres Vaters Jens Schröder, ein kleines „Concertino“ und „He’s a Pirate“ rhythmisch sehr sicher und mit sehr schönem Trompetenklang zum Besten.

Auch das Bläserprojekt ließ sich durch den krankheitsbedingten Ausfall ihres Lehrers Stefan Weis nicht beirren: Pia Darmstädter übernahm die Leitung und Jens Schröder begleitete an der Cajon. An der Querflöte begeisterten Ella Schmitz und Kazu Woinzek, an der Klarinette Isabella Engel und Jasmin Schoenherr, an der Trompete Luise Friedrich, Luise Nicklas und Lennard Zeiser, und am Euphonium Johannes Huber und Oskar Winter, mit drei kurzen Stücken das Publikum. Die Kinder der dritten Grundschulklasse meisterten die musikalischen Herausforderungen mit mehrstimmigem Spielen und sich abwechselnden Stimmen prima.

Der letzte Beitrag der Matinee aus der Klasse von Christian Hilgert war auch wie die Darbietungen davor sehr gelungen. Noa Zwetow an der Gitarre und Johanna Kühn als Gastsängerin musizierten unplugged das Stück „Can I Be Him“ von James Arthur, welches sehr gefühlvoll, überzeugend und aufeinander abgestimmt interpretiert wurde.

Am Ende der vielseitigen Matinee versammelten sich alle Mitwirkenden zum Abschluss noch gemeinsam auf der Bühne für einen verdienten und kräftigen Applaus dieser gelungenen Matinee. Die nächste Veranstaltung, das Jahreskonzert „Schon gehört?“ mit dem Projekt E, Jugend- und Blasorchester, findet am Samstag, 22.4. um 19:30 Uhr, in der Aula des Schulzentrums Schifferstadt statt.

Darauf folgt das Musikfest an Christi Himmelfahrt, 18.05., in der Waldfesthalle Schifferstadt. Auch über die Sommermonate gibt es weiteres Programm auf dem Vereinsgelände des Musikverein 1974 Schifferstadt: das Serenadenkonzert des Blasorchesters am Samstag 24.6., und einen Tag später das bekannte Jazz im Grünen am Sonntag, 25.06., und das Sommerfest der jungen Musikerinnen und Musiker am Sonntag, 16.7.