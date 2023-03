Jule Brand von der Sportjury des Rhein-Pfalz-Kreises zur Sportlerin des Jahres gewählt

Rhein-Pfalz-Kreis. In seiner Sitzung am 23.3.2023 hat die Sportjury des Rhein-Pfalz-Kreises einstimmig die Dudenhofener Fußballerin und Jungnationalspielerin Jule Brand zur Sportlerin des Jahres 2022 gewählt. Brand hatte in Jungenteams beim FV Dudenhofen und bei der JSG JFV Ganerb gespielt, bevor sie über die Juniorinnen des FC Speyer 09 im Winter 2018 in die Jugendabteilung der TSG 1899 Hoffenheim kam. Sie erreichte mit der TSG Hoffenheim den 3. Platz bei den UEFA Womens Champions League 2021/2022.

Weiterhin wurde Sie 2022 mit der Deutschen Nationalmannschaft der Frauen Vize-Europameisterin in England. Außerdem wurde Sie als beste U21-Spielerin Europas ausgezeichnet. Mittlerweile spielt sie beim Bundesligisten VfL Wolfsburg.

Landrat Clemens Körner hat ihr bereits seine Glückwünsche übermittelt. Der genaue Termin für die Ehrung steht noch nicht fest. Er wird in Abstimmung mit Jule Brand und ihrer Familie festgelegt.

