Schifferstadt. Am Freitag, 17. März 2023 findet von 19:00 Uhr bis 20.30 Uhr der Kurs „Von Speyer in die Welt“ in der Schifferstadter Adlerstube, Kirchenstraße 17, statt. Die schönsten Reiseziele der Welt – Städte, Inseln, Länder und Regionen – stellt der Speyerer Reisejournalist Michael Stephan in seinem neuen Reise-Dia-Vortrag den Besucherinnen und Besuchern vor. Seit mehr als 50 Jahren reist der Speyerer in die weite Welt – nur Australien und Neuseeland sind weiße Flecken auf der Reiselandschaft geblieben. Gleich ob Länder in Asien, Afrika, Amerika oder Europa, überall gibt es viel zu entdecken. Aber auch seine Heimatstadt Speyer, die Pfalz und Ziele in Deutschland werden im Vortrag vorgestellt. Und wie immer stehen Menschen und Geschichten im Mittelpunkt seines Vortrages. Der „Maler mit der Kamera“ fängt unwiederbringliche Augenblicke ein und taucht sie ins Stimmungsbad der Gefühle.

Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.