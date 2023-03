Ausstellung „(UN)KRÄUTER – Wildpflanzen in der Stadt“ im Schloss Kleinniedesheim

Rhein-Pfalz-Kreis. Zur Ausstellungseröffnung „(UN)KRÄUTER – Wildpflanzen in der Stadt“ von Klaus Zolondowski, laden Kreisbeigeordneter Manfred Gräf, Verbandsbürgermeister Michael Reith und Ortsbürgermeister Ewald Merkel, am Sonntag, 26. März 2023, 11 Uhr, in das Schloss Kleinniedesheim, Großniedesheimer Straße 1, herzlich ein.

Seit mehreren Jahren malt Klaus Zolondowski Porträts von Wildpflanzen, die er in seinem Kiez in Berlin findet. Mittlerweile hat er rund 160 als Aquarell auf Bütten, inspiriert von botanischen Illustrationen des 16. Und 17. Jahrhunderts, festgehalten. „Drei Jahre habe ich damit verbracht, in Berlin Wildpflanzen zu sammeln, sie zu bestimmen und zu porträtieren… Mein Blick hat sich für die Artenvielfalt der Berliner Pflanzen merklich geschärft. Durch die intensive Beschäftigung mit ihnen meine ich inzwischen sogar jeder Pflanze besondere Charaktermerkmale zuzuschreiben. Ich merke, dass ich viel achtsamer durch die Straßen meiner Stadt gehe, meinen Blick öfters auf den Boden oder Baumscheiben richte, dabei über die Vielfalt der Berliner Flora erstaunt bin und auch immer wieder neue Kräuter entdecke.“

Der Otto-Ditscher-Preisträger für Buchillustration des Jahres 2021 stellt in der Ausstellung ein Teil seiner porträtierten Pflanzen aus, sein parallel erschienenes Buch: (UN)KRAUT – Wildpflanzen in der Stadt, kann während der Ausstellung käuflich erworben werden.

Die Ausstellung kann vom 26. März bis 07. Mai 2023 jeweils sonntags von 13 bis 17 Uhr besucht werden.