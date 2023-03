Ostern neu erleben Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Schifferstadt lädt ein

Schifferstadt. Wir kennen Ostern als die Zeit der Hasen, bunten Eiern, ganz viel Schokolade und damit verbunden eine fröhliche Suche im Kreise der Familie. Aber das ist wirklich bei Weitem noch nicht alles. Ostern ist eine Zeit voll mit Hoffnung. Deswegen will die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Schifferstadt gemeinsam mit ganz vielen Kirchen in Deutschland auf eine andere Art von Suchen machen. Am Sonntag, den 12. März starten wir um 10.30 Uhr mit einem Frühstücks-Gottesdienst in der Großen Kapellenstr. 5. Am Donnerstag, den 16. März treffen wir uns um 19 Uhr, Achtung das ist jetzt kein Fehler, im Bistro Nemo, Am Katzenbaumerschlag 1, um uns als Erstes auf die Suche nach Glück zu machen. „Sie kennenzulernen und Antworten auf diese Frage zu erhalten, darauf bin ich sehr gespannt“, meint dazu Pastor Jörg Lüling. Lassen Sie sich mit dazu unverbindlich einladen.