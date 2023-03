Neu in Schifferstadt: „PC Sprechstunde“ für alle Bürgerinnen und Bürger

Schifferstadt. Ab April 2023 wird im Bildungszentrum Schifferstadt an bestimmten Tagen PC Sprechstunden für alle Bürgerinnen und Bürger angeboten. Die Sprechstunden sind gebührenfrei, da die vhs Rhein-Pfalz-Kreis Projektpartner in der landesweiten Initiative „Bürgernahe Medienkompetenz – DigiNetz der Weiterbildung in Rheinland-Pfalz“ ist. Angesprochen sind technische Neulinge, als auch erfahrene Nutzer, die bestimmte Fragen zur Bedienung ihres Gerätes oder zu verschiedenen Programmen haben. Es kann das eigene Gerät, wie Smartphone, Tablet oder Laptop in die Sprechstunde mitgebracht werden. Im Bildungszentrum selbst sind auch technische Geräte vorhanden, um Anwendungen zu erklären. Die PC-Sprechstunden starten im Zwei-Wochen-Rhythmus ab dem 13. April 2023 im Bildungszentrum Schifferstadt in der Zeit von 13 bis 16 Uhr. Es wird um Anmeldung gebeten, um den Termin zu reservieren. Anmeldung: Bei der örtlichen vhs-Schifferstadt, E-Mail: kvhs- schifferstadt@vhs-rpk.de, Tel.: 06235-44 593 (vormittags) oder online unter www.vhs-rpk.de.