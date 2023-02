Die Gleichstellungsstelle des Rhein-Pfalz-Kreises informiert: Frauenwochen 2023

Rhein-Pfalz-Kreis. Rund um den Internationalen Frauentag am 8. März und den Equal Pay Day (in diesem Jahr findet er am 7. März statt) haben die Gleichstellungsbeauftragten mit Kooperationspartnerinnen ein buntes Programm von und (nicht nur) für Frauen zusammengestellt. Über den gesamten März verteilt finden amüsante, informative und politisch thematisierte Veranstaltungen statt.

Am 1. März startet um 20 Uhr das Frauenkino in Schifferstadt mit dem Film „She said“ von Maria Schrader. Er handelt von der „MeToo“- Bewegung, die im Jahr 2017 von Schauspielerinnen und Journalistinnen ins Leben gerufen wurde und von den sexuellen Übergriffen in Hollywood durch den Produzenten Harvey Weinstein handelt. Rex-Kino-Center Schifferstadt, Zeppelinstr. 1, 67105 Schifferstadt, Eintritt 9 € incl. einem Glas Sekt und einer Überraschung. Reservierungen unter 06235-9299840

„Glaube bewegt“ ist am 3. März das Thema des Weltgebetstags der Frauen. Ein Gebet wandert 24 Stunden rund um den Erdball – und verbindet Frauen in ca. 120 Ländern miteinander. In diesem Jahr wird das Leben von Frauen und Mädchen in Taiwan vorgestellt. 18 Uhr St. Jakobus-Kirche Schifferstadt.

7. März – Equal Pay Day – der Tag, an dem Frauen den gleichen Verdienst bekommen wie Männer im Vergleichszeitraum des Vorjahres (1.1.-31.12). Die Kunst der gleichen Bezahlung wird bei einem Vortrag und einer Podiumsdiskussion in der Kunst- und Kulturszene in den Blick genommen. Gemeinsam mit Kunst- und Kulturschaffenden, Vertreter und Vertreterinnen von Berufs- und Interessensverbänden, werden die Ursachen der ungleichen Bezahlung beleuchtet und geklärt, wie für mehr (Entgelt)-Gerechtigkeit gesorgt werden kann. 19 Uhr im Schloss 67259 Kleinniedesheim, Großniedesheimer Str. 1; Anmeldung erbeten unter gleichstellungsstelle@rheinpfalzkreis.de.

Am 8. März von 9.30 – 12.00 Uhr laden zum Frauenfrühstück gleich zwei Gleichstellungsbeauftragte in Mutterstadt und Maxdorf ein: Seniorentreff, Jahnstr. 4, 67112 Mutterstadt, Info unter 06234-946462. Haus der Begegnung, Hauptstr. 62, 67133 Maxdorf, Anmeldung unter 0173-6260769.

Vom Schatten ins Licht –Frauen auf dem Weg zur Macht! Davon berichtet Livia Gerster, Journalistin, Redakteurin bei der FAZ, am 8. März um 19.30 Uhr in einem Vortrag mit anschließender Diskussion und Umtrunk. Aufgezeigt werden die Folgen der geschlechtsbezogenen Datenlücke für Frauen, die mitunter lebensgefährlich sein können. Wie können Frauen, die Hälfte der Menschheit, sichtbarer gemacht und nicht vergessen, gar ignoriert werden? Heinrich Pesch Haus, Frankenthaler Str. 229, 67059 Ludwigshafen; Eintritt frei, Anmeldung unter anmeldung@hph.kirche.org.

Am 8. März um 19.30 Uhr erzählt Kathrin Tempel über eine Freiheitskämpferin, die zum Hambacher Schloss zieht. „Über dem Meer die Freiheit“ heißt ihr Buch, das sie im Katholischen Pfarrheim St. Antonius, Roxheimer Str. 4a, 67240 Bobenheim-Roxheim, vorstellt (Eintritt frei, Spende willkommen).

Der Mädelsabend im Kino Limburgerhof zeigt am 8. + 9. März jeweils um 19.30 Uhr den Film „Maria träumt – oder die Kunst des Neuanfangs“. Er erzählt die Geschichte einer Reinigungskraft, die nebenbei Gedichte schreibt. Als sie einen neuen Job bei der Pariser Academie des Beaux-Arts annimmt, taucht sie ein in eine glamouröse, ihr völlig fremde Welt und freundet sich mit dem dortigen Hausmeister an. Wagt sie einen Neuanfang? Capitol-Lichtspieltheater, Speyerer Str. 107a, 67117 Limburgerhof, Eintritt 9 € incl. Sektbar + 1 € Energiezuschlag. Reservierung unter www.capitol-limburgerhof.com.

Weitere Terminankündigungen folgen.