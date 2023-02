Polizeimeldungen vom 26. Februar 2023

Unfallverursacher verlassen Unfallstelle

Mutterstadt/Schifferstadt (ots). Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz in der Hauptstraße Schifferstadt sowie in der Jahnstraße in Mutterstadt zu zwei Verkehrsunfällen, wobei die jeweiligen Verursacher ein geparktes Fahrzeug touchierten und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernten. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6.000,- EUR. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion in Schifferstadt zu melden.

Zeugen melden Körperverletzung

Schifferstadt (ots). Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizeiinspektion Schifferstadt durch Zeugen informiert, dass in der Dannstadter Straße ein Mann von zwei weiteren geschlagen wird. Es stellte sich heraus, dass der 33-jährige Geschädigte zunächst im Fahrzeug hinter den 30- und 34-jährigen Tatverdächtigen fuhr. Der 30-jährige Fahrer nötigte den Geschädigten zum Anhalten, wonach er mit seinem 34-jährigen Begleiter auf den Geschädigten einschlug. Hiernach fuhren alle Beteiligten weiter. Anhand der mitgeteilten Kennzeichen konnten die Personen ermittelt und durch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt angetroffen werden. Bei den Befragungen stellte sich heraus, dass der 30-jährige Tatverdächtige sein Fahrzeug unter erheblichem Alkoholeinfluss (2,3 Promille) geführt hatte, ohne jedoch im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr wurden eingeleitet. Weshalb es zu dem Streit kam, ist nicht bekannt.