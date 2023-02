21. Februar: Stadtbücherei, Jugendtreff und Rathaus geschlossen 

Schifferstadt. Die städtischen Einrichtungen (Rathaus, Stadtbücherei und Jugendtreff) bleiben am Fastnachtsdienstag, 21. Februar 2022 ab 12 Uhr geschlossen, so Bürgermeisterin Ilona Volk. Am Vormittag sind die Öffnungszeiten unverändert. Ganz geöffnet bleiben die städtischen Kindertagesstätten „Haus des Kindes“, „Großer Garten“, „Kinderburg“ und „Entdeckungskiste“. Die „Kita am Wald“ ist am 21. Februar bis 13 Uhr geöffnet. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung und Verständnis und wünscht allen Schifferstadtern eine heitere Fastnachtszeit, zum Beispiel bei der Schifferstadter Straßenfastnacht am Sonntag, 19. Februar!