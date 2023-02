Das Puzzle des Rhein-Pfalz-Kreises, das speziell für die Fastnachter entworfen wurde, nimmt Formen an. Das dritte Teil wurde am Mittwochabend in der Aula des Paul-von-Denis-Schulzentrums an Tollitäten und Funktionsträger überreicht.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Samstag, 11. Februar 2023.