Rhein-Pfalz-Kreis. In Zeiten steigender Verbraucherpreise suchen viele Menschen nach Möglichkeiten, ihre Ausgaben zu reduzieren oder zu optimieren. Im Web-Seminar „Wenn das Geld knapp wird – Spartipps in Krisenzeiten“ am 23.02.2023, um 18 Uhr, erklärt Nicole Schrank von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V., wie man sich Schritt für Schritt einen Überblick über die eigenen Finanzen verschaffen, Kostenfresser entlarven und Sparpotenziale nutzen kann. Dabei nimmt sie die Ausgaben für die Ernährung genauso unter die Lupe wie Ausgaben für Energie, Verträge oder Versicherungen.

Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis online unter www.vhsrpk.de oder per E-Mail kvhs-geschaeftsstelle@vhs-rpk.de entgegen (Kursnummer H103201Z01).

