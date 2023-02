Energiekosten reduzieren / Geldbeutel entlasten

Rhein-Pfalz-Kreis. Die Strom- und Gaspreise steigen zur Zeit sehr stark. Das stellt viele Menschen vor große finanzielle Probleme und lässt sie verzweifeln. Dies erfährt die Energiekostenberatung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz tagtäglich. Umso wichtiger ist es, seinen eigenen Verbrauch nicht unnötig in die Höhe treiben zu lassen.

Nach einem kurzen Blick auf die derzeitige Situation erklärt Thomas Weis von der Energiekostenberatung der Verbraucherzentrale RLP in einer OnlineVeranstaltung am 15.02.23, um 18 Uhr, worauf Sie achten sollten. Er gibt auch konkrete Hilfestellungen, wo Heizwärme und Strom eingespart werden kann. Wer möchte, kann bereits im Vorfeld dem Referenten Fragen zusenden: energiekosten@vz- rlp.de Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis online unter www.vhsrpk.de oder per E-Mail kvhs-geschaeftsstelle@vhs-rpk.de entgegen (Kursnummer H103200Z01).

