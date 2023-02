Essen, Trinken und Genießen – geht auch preiswert

Rhein-Pfalz-Kreis. Lebensmittelpreise sind in den letzten Monaten stark angestiegen und der Wocheneinkauf wird immer teurer.

Doch wie kann beim Essen und Trinken Geld gespart werden? Was gilt es bei der Einkaufsplanung zu beachten? Ist selbst kochen wirklich günstiger? Wie lässt sich bei der Zubereitung weniger Energie verbrauchen? Und ist dabei auch noch eine ausgewogene und vielseitige Ernährung möglich?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt die Ernährungsberaterin Claudia Zein- Schuld von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz am 9.3.23, um 18 Uhr, in einem Webseminar. Praktische Tipps regen zum Geld sparen an und leckere aber auch preiswerte Rezeptideen laden zum Nachkochen ein.

Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis online unter www.vhsrpk.de oder per E-Mail kvhs-geschaeftsstelle@vhs-rpk.de entgegen (Kursnummer H103202Z01). Angemeldete Personen erhalten den Zugangslink rechtzeitig vor Kursbeginn.