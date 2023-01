Kontrolle Durchfahrtsverbot

Schifferstadt (ots). In den Abendstunden des vergangenen Dienstags wurde im Bereich der K14, zwischen Schifferstadt und Limburgerhof ein Durchfahrtsverbot überwacht, welches dort aufgrund einer Baustelle temporär eingerichtet wurde. Hierbei wurden dreizehn Verkehrsteilnehmer geahndet, die gegen das Verbot verstießen. Weitere Fahrzeuge, die im Begriff waren, die Absperrung zu umfahren, unterließen beim Erkennen der Kontrollstelle die Weiterfahrt und drehten um.

Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Schifferstadt (ots). In der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 20:30 Uhr wurde ein in der Schillerstraße, Höhe Hausnummer 3, ordnungsgemäß geparkter Pkw durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Am geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.