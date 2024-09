Starke Rauchentwicklung Großbrand einer Lagerhalle in Dannstadt

Dannstadt-Schauernheim (swr). In Dannstadt-Schauernheim im Rhein-Pfalz-Kreis war die Feuerwehr am Montagabend bei einem Großbrand im Einsatz. Die Rauchentwicklung war weithin sichtbar. Wie die freiwillige Feuerwehr Dannstadt-Schauernheim mitteilte, hat das Dach einer landwirtschaftlichen Halle sowie gelagertes Material gebrannt. Aufgrund der Rauchentwicklung von möglicherweise kontaminiertem Material sei die Bevölkerung gebeten worden, vorsorglich Fenster und Türen zu schließen. Erste Messungen hätten aber keine Hinweise auf Luftschadstoffe im Ort ergeben. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Konkrete Hinweise auf Brandstiftung liegen laut Feuerwehr nicht vor. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen. Eine Person sei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Durch den Brand entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 300.000 Euro. Im Einsatz seien die Feuerwehren der VG Dannstadt-Schauernheim, der VG Maxdorf, VG Böhl-Iggelheim sowie weitere Rettungskräfte gewesen. Foto: swr