Offene Sprechstunde des Radfahrer- und Fußgängerbeauftragten

Am 1. Februar findet von 16 bis 17 Uhr, wie an jedem ersten Mittwoch im Monat, die offene Sprechstunde in der Adlerstube, Kirchenstraße 17 statt. Zu Fuß gehen oder Fahrradfahren ist gesund und schont die Umwelt. Martin Moritz, der Radfahrer- und Fußgängerbeauftragte, achtet bei städtischen Projekten und Maßnahmen auf praktikable Lösungen für alle Verkehrsteilnehmer. Seine Meinung wird in den politischen Ausschüssen gehört. Er ist Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger, ihre Wünsche und Anliegen im Bereich Fahrrad- und Fußgängerverkehr.