Polizeimeldungen vom Wochenende 31. Dezember/1. Januar

Erste Silvesterbilanz: Ruhig!

Schifferstadt (ots). Nach bisherigem Erkenntnisstand kann die Polizeiinspektion Schifferstadt von einem – aus polizeilicher Sicht – „ruhig” verlaufenen Silvester 2022 ausgehen. U. a. kam es gegen Mitternacht zu einem „Silvester-Einsatz”, weil Nachbarn in Limburgerhof über die Art und Weise, wie und von wo aus geböllert werden soll in Streit gerieten. Hierbei kam es zu einer Körperverletzung und Beleidigungen. In Mutterstadt soll ein Mann absichtlich eine Rakete gegen das Auto der Nachbarn geschossen haben, mit denen er schon seit langem im Streit liege. Zu einer Beschädigung kam es dabei jedoch nicht. In Altrip wurde im Bereich des Ludwigsplatzes ein Absperrgitter von Unbekannten auf die Straße gezogen.

Straßenverkehrsgefährdung durch Alkohol am Steuer

Schifferstadt (ots). Am Freitagabend, gegen 22:28 Uhr kam es auf der L454 zwischen Schifferstadt und Speyer zu einem Verkehrsunfall. Der 48-jährigen Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von 1,78 Promille. Zuvor ist er bereits in Schlangenlinien mehrfach in den Gegenverkehr geraten. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein wurde einbehalten. Verletzt wurde weder der Fahrer noch andere Verkehrsteilnehmer bei dem Unfall nicht. Etwaige Zeugen oder Geschädigte können sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Tel. 06235-4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Schon länger ohne Versicherungsschutz unterwegs . . .

Schifferstadt (ots). Schon länger ohne Versicherungsschutz gewesen sein dürfte ein 66-Jähriger mit seinem Mofa NSU Quickly, der am frühen Freitagabend (30.12.2022) von Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Straße Im Hellwich kontrolliert wurde. Bei genauerer Betrachtung stellte sich nämlich heraus, dass das montierte Versicherungskennzeichen bereits seit 42 Jahren (!) abgelaufen war. Das Kennzeichen wurde sodann sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.