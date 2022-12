Nico Betz gewinnt Schulentscheid an der Realschule plus

Schifferstadt. Nico Bentz ist der diesjährige Gewinner des Schulentscheids an der Realschule plus in Schifferstadt. Der Sechstklässler setzte sich im 64. Vorlesewettbewerb gegen über ca. 120 Mitschülerinnen und Mitschülern durch. Damit qualifiziert er sich für die nächste Runde des Wettbewerbs – den Stadt- bzw. Kreisentscheid, welcher Ende Januar 2023 startet. Mit Engagement und Lesefreude übten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 a-f auch in diesem Jahr fleißig, um vorbereitet und möglichst gelassen anzutreten. Bei wem sitzen die Betonungen am besten? Wer zieht die Zuhörer am stärksten in den Bann? Nico stellte sein Buch „Animox: Das Heulen der Wölfe“ spannend vor, betonte sinnvoll und lebendig und fühlte sich auch bei dem Fremdtext sicher. „Wir sind stolz darauf, einen so begabten und fleißigen Leser in unseren Reihen zu haben“, freuen sich die Deutschlehrerinnen und Jurymitglieder Claudia Schäfer und Claudia Heller. Bundesweit nehmen jährlich rund 600.000 Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen am Vorlesewettbewerb teil. Er ist der größte und traditionsreichste Schülerwettbewerb Deutschlands und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Der aktuelle Stand des 63. Vorlesewettbewerbs sowie alle Informationen, Termine und Teilnehmerschulen sind auf www.vorlesewettbewerb.de zu finden. Facebook: @Vorlesewettbewerb, Twitter: @VLWettbewerb, Instagram: @Vorlesewettbewerb, Hashtag: #vorlesewettbewerb.