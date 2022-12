“Reise nach Bethlehem”

Betritt man das „Holzlädele“ von Robert Laurent in der Lillengasse 1/Ecke Waldseer Straße, hat man das Gefühl, in eine ganz besondere Weihnachtswelt zu kommen. Denn auf insgesamt 60 Quadratmetern Ausstellungsfläche ziehen etwa 30 wunderschön gestaltete Weihnachtskrippen aller Art in den Bann, die der gelernte Schreiner allesamt in sorgfältiger Handarbeit selbst angefertigt hat. An Materialien verwendet er dazu unter anderem Buchen-, Fichten- und Rebholz, aber auch vieles, was der Wald sonst noch so hergibt. Auch die verschiedenen Krippenszenen hat er ganz liebevoll drapiert. „Jede Krippe ist ein Unikat und nirgendwo anders zu sehen“, erklärte der 68-jährige im Gespräch mit dem Tagblatt.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Dienstag, 13. Dezember 2022.