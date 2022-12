„One world first“ – wir haben nur diese EINE WELT Ein Konzert mit Meinung zum Internationalen Tag der Menschenrechte

Speyer/Schifferstadt. Die Initiative Eine Welt/Weltladen Speyer bringt Engagement zur EINEN WELT zur FAIRtOnung. Der Projektchor FAIRtOnt, stellt Lieder und Texte vor, die den Blick zu „One World“ hin schärfen. Für Menschenrechte, für ein sozial gerechtes und ökologisch nachhaltiges Weltgemeinwohl, für den Erhalt unserer Erde und für Frieden in der Welt. Die Lieder sind Zeitzeugen verschiedener sozialer Bewegungen und Zeitepochen weltweit, die uns erinnern, mahnen und anspornen es besser zu machen. Sie transportieren universelle Botschaften für die Menschheit, die zeitlos gültig sind. Die zeitgeschichtlichen Lieder sind mit Lyrik bedrohter Völker und Statements hinterlegt, die die Botschaften untermauern. In dieser krisengeschüttelten Zeit will das Konzert aber auch Mut machen und inspirieren, selbst Verantwortung zu übernehmen und aktiv zu werden. Beide Konzerte, am 10.12.22, 19:00 Uhr in der Stadthalle Speyer und am 14.1.23, 19:00 Uhr im Pfarrzentrum St.Jakobus Schifferstadt (Gastgeber ist der Weltladen FAIReint und FAIReint e.V.), stehen im Zeichen des Internationalen Tages des Menschenrechte. Für bedrohte und geknechtete Menschen und Völker, aber auch für diejenigen, die weltweit dafür einstehen, dass die Menschen und alles Leben auf dieser EINEN WELT eine bessere Zukunft haben und in Frieden leben können. Schon vor dem Corona-Ausbruch hatten sich ca. 50 Menschen zusammengefunden für dieses Vorhaben. Es sollte ein wesentlicher Beitrag zum 35jährigen Bestehen des Weltladens Speyer sein. Das Ganze ist dann an dem Virus zunächst gescheitert. Anfang 2022 hat sich der Projektchor neu formiert und 42 Sängerinnen und Sänger haben mit Begeisterung und engagiert geprobt. Die Öffentlichkeit kann gespannt sein auf das Ergebnis.