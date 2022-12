Festlicher Abschluss des Jubiläumsjahres

Schifferstadt. Mit einem Festabend im Alten Rathaus hat der Schachclub sein 100. Jubiläum gefeiert. Der gesellige Höhepunkt des Jahres war geschmückt mit toller Musik und feierlichen Ansprachen. Durch den Abend führte der erste Vorsitzende des SCS, Roland Meinhardt, der auch die einleitenden Grußworte sprach. Am Klavier, mit Stücken von Bach, Brahms und aus dem Film Forrest Gump, glänzte das ehemalige Mitglied des Schachclubs Christoph Niederer. Meinhardt begrüßte die Ehrengäste, unter anderem auch Bürgermeisterin Ilona Volk. In Ihrer Ansprache betonte sie zwar, dass sie es bedauert nicht Schach spielen zu können, aber das Geschehen rund um den Schachclub stets mit Interesse verfolgt und die tolle Jugendarbeit des Clubs schätzt. Mit einem Augenzwinkern merkte sie noch an, dass sie es besonders schön findet, dass die Dame die stärkste Schachfigur ist. Abschließend überreichte sie dem Vorsitzenden Meinhardt ein Geldpräsent zur Feier des Jubiläums. Weitere Grußworte folgten von Ehrengast Bernd Knöppel, dem Vorsitzenden des Pfälzischen Schachbundes. Ebenso wie von Wolfgang Knobloch, dem Vorsitzenden der Kultur- und Sportvereinigung Schifferstadt. Den Höhepunkt des Abends bildete die Festrede von Prof. Dr. Michael Baum. Der leidenschaftliche Schachspieler sinnierte in seinem 50-minütigen Vortrag über “Das Verlieren im Schach”. Er erklärte die mentalen Folgen des Verlusts für den individuellen Spieler, aber auch das Verlieren im gesellschaftlichen oder ökonomischen Zusammenhang. Baum, eine wichtige Stütze des Schifferstadter Aufstiegsteams zur 2. RLP-Liga 2019, bekräftigte seine Ausführungen mit reichlich eigenen Erfahrungen. Der kurzweilige Vortrag wurde mit Videosequenzen und Fotos ergänzt. Im letzten Programmpunkt des Abends wurden besondere Mitglieder des Schachclubs ausgezeichnet. Alfred Zimmermann, als Vorsitzender des Sportkreis Speyer, hatte die Freude im Auftrag des Sportbundes Pfalz diese Ehrungen durchzuführen. Für langjährige verdienstvolle Tätigkeit im Verein und Vorstand wurden Dieter Gutsch, Michael Piel und Roland Meinhardt ausgezeichnet. Alle drei bekamen die bronzene Ehrennadel des Sportbundes Pfalz. Und das natürlich völlig zurecht: Gutsch ist seit über 30 Jahren der Kassenwart des SCS. Piel war unter anderem über 25 Jahre erster Vorsitzender. Meinhardt hat dieses Amt seit 2015 inne und war zuvor langjähriger zweiter Vorsitzender und Jugendleiter. Beim abschließenden Sektempfang ließ man einen gelungenen Festabend in geselliger Runde ausklingen.