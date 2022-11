Dezember-Soforthilfe für Privathaushalte und kleinere Unternehmen kommt

Schifferstadt. Gute Nachrichten für Gas- und Wärmekunden der Thüga Energie. Sie erhalten eine Dezember-Soforthilfe, die der Bund übernimmt. Die Maßnahme soll eine Überbrückung darstellen, bis im nächsten Jahr die geplante Gaspreisbremse greift. „Wir begrüßen diesen Schritt“, erklärt Dr. Markus Spitz, Geschäftsführer der Thüga Energie, „denn er stellt eine pragmatische Lösung zur wichtigen finanziellen Entlastung von Privathaushalten und kleineren Unternehmen noch in diesem Jahr dar.“ Um davon zu profitieren, müssen die meisten Kundinnen und Kunden der Thüga Energie nicht aktiv werden, denn der regionale Energieversorger kümmert sich automatisch um die Umsetzung. So funktioniert die Dezember-Soforthilfe für Gas Die Höhe der Soforthilfe für Gas wird wie folgt errechnet: Ein Zwölftel des prognostizierten Jahresverbrauchs (Stand September 2022) wird mit dem Bruttoarbeitspreis (Stand 1. Dezember 2022) multipliziert. Dazu wird ein Zwölftel des Bruttogrundpreises (Stand 1. Dezember 2022) addiert. In der Jahresabrechnung wird die Soforthilfe entsprechend verrechnet. Es werden also nicht die Kosten für den tatsächlichen Dezember-Abschlag erstattet. Kundinnen und Kunden der Thüga Energie müssen in der Regel nicht aktiv werden. Der regionale Versorger wird im Dezember keine Abschlagszahlungen für Gas und Wärme per Lastschrift einziehen. Eine Ausnahme gilt für Kunden mit Dauerauftrag. Diese werden gebeten, die monatliche Zahlung im Dezember auszusetzen. Von der Dezemberhilfe profitieren Wärmekunden, die die gelieferte Menge selbst verbrauchen bis zu einem Jahresverbrauch von 1,5 Mio. Kilowattstunden. Weiterhin werden Kunden entlastet, die Wärme im Zusammenhang mit der Vermietung von Wohnraum beziehen. Wärmekunden erhalten nach den gesetzlichen Vorgaben eine Entlastung von 120 Prozent des September-Abschlags. Auch von Wärmekunden wird die Thüga Energie im Dezember keine Abschlagszahlung per Lastschrift einziehen. Wärme-Kunden mit Dauerauftrag werden gebeten, die Zahlung im Dezember zu unterbrechen. Ausblick 2023: Energiepreisbremse Auch die durch die Bundesregierung beschlossenen Preisbremsen für Strom, Erdgas und Wärme wird die Thüga Energie selbstverständlich so schnell wie möglich an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben. Nach derzeitigen Plänen der Bundesregierung soll ab Januar 2023 der Preis für Gas auf 12 Cent je Kilowattstunde, für Fernwärme auf 9,5 Cent je Kilowattstunde und für Strom auf 40 Cent je Kilowattstunde (jeweils brutto) gedeckelt werden. Die Deckelung soll für den Basisbedarf von 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs gelten – für den Rest gilt der vertraglich vereinbarte Preis. Die Bundesregierung möchte damit eine „Winterlücke“ abwenden. Sobald alle Details zur Ausgestaltung bekannt sind, wird die Thüga Energie über die Auswirkungen separat informieren. Weitere Informationen sowie häufige Fragen und Antworten zur Soforthilfe und zur Energiepreisbremse hat die Thüga Energie auf ihrer Homepage unter www.thuega-energie.de zusammengestellt. Im kommenden Jahr soll in der nächsten Stufe des Entlastungspaketes die sogenannte Gaspreisbremse die Gaspreise weiter dämpfen. „Eines ist aber klar: Ein hundertprozentiger Ausgleich der Belastungen wird angesichts der historischen Dimensionen, in denen wir uns mit Blick auf die Energie-Kosten bewegen, leider nicht möglich sein. Allein die Beschaffungskosten, die die Energieversorger für Gas zahlen müssen, haben sich gegenüber Anfang 2021 verzwölffacht. Wir werden uns also daran gewöhnen müssen, dass Strom, Gas und Wärme in den kommenden Jahren teuer bleiben werden“, so Dr. Markus Spitz. Umso wichtiger ist es, sparsam mit Energie umzugehen. In fast jedem Haushalt gibt es noch Möglichkeiten, Energie einzusparen – zum Beispiel die Heizung herunterdrehen, wenn niemand zu Hause ist, Stoßlüften und beim Duschen auf Dauer und Temperatur achten. Zudem sollte jeder überlegen, ob es nicht auch ein oder zwei Grad weniger im Zimmer tun. Jedes Grad weniger heizen verbraucht sechs Prozent weniger Energie und Geld – denn jede eingesparte Kilowattstunde schont auch den eigenen Geldbeutel. Weitere Energiespartipps gibt es unter www.thuega-energie.de/klima. HINTERGRUNDINFORMATIONEN Die Thüga Energie GmbH ist der regionale Strom- und Erdgasversorger für die Regionen Hegau-Bodensee, Allgäu-Oberschwaben und Rhein-Pfalz. Wir bieten unseren Kunden als Energiepartner vor Ort eine umwelt- und klimagerechte Energieversorgung zu günstigen Konditionen. Dazu gehören auch Energie-Dienstleistungen, die dem Kunden Kostenvorteile bringen. Weitere Infos unter www.thuega-energie.de. 