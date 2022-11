Schifferstadter Kultband Six Favour Five lädt zum Konzert ein

Schifferstadt. In die Jahre gekommen, aber dennoch frisch geblieben, das sind die Songs und auch die Mitglieder der Schifferstadter Band „Six Favour Five“”, die am Mittwoch, 23. November, im Golfclub Kurpfalz, Kohlhof 9, in Limburgerhof, ab 19.00 Uhr ein abwechslungsreiches musikalisches Programm darbieten und mit bekannten Songs kräftig einheizen wird. Peter Hössel von der Schifferstadter Band „Six Favour Five“ lässt dabei an der Sologitarre den unvergessenen Gary Moore wieder auferstehen, Bandmitglied Sepp Ebli zeigt seine Fähigkeiten an den sechs Saiten bei Songs von Free und CCR, während Bassist Dietmar Ingenhaag mit seiner sonoren Stimme für Wohlfühlmomente sorgen wird. Keyboarder Peter Heberger bereichert den Abend mit Chorgesang bei Eagles-Klassikern und den Orgel-Soli bei Santana-Stücken, Sänger Mike Genderka zollt Joe Cocker mit seiner rauchigen, kraftvollen Stimme Respekt und Schlagzeuger Roland Meinhardt bearbeitet seine Trommeln und Becken wie immer mit großer Leidenschaft. „Nesthäkchen“ Sängerin Sarah Berzins singt Songs von den Doobie Brothers, Tina Turner und Cher mit Schmackes und setzt die weiblichen Akzente in der Band. Erstmalig wird die Linedancegruppe ReSTART-08/15 mit einer tollen Tanzeinlage aufwarten. Der Eintritt zu diesem Konzertabend ist frei, über eine Spende zugunsten des Kinderhospiz Sterntaler e.V. in Dudenhofen würde sich die Band sehr freuen. Tischreservierung wird unter der Telefon-Nummer 0176- 22011351 erbeten. Foto: privat